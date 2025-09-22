Sedicesimi di Coppa Italia, il pronostico di Milan-Lecce

Milan favorito: i consigli per le scommesse

Il cammino per tutte le squadre è ancora lungo ma, alla fine, qualcuna arriverà alla finale e allora di sicuro ne sarà valsa la pena.

Tra le squadre che puntano a questo traguardo c’è sicuramente il Milan che ha già fatto il suo esordio nella competizione eliminando 2-0 il Bari. Sulla strada dei rossoneri martedì sera capita il Lecce che, a sua volta, all’esordio ha fatto fuori (sempre con il risultato di 2-0) la Juve Stabia.

Un match quello in programma alle 21 a San Siro che il campionato ha già proposto, a campo invertito, neanche un mese fa. Al Via del Mare l’undici di Allegri si è imposto per 2-0 realizzando entrambe le reti nella ripresa (dopo altre 2 reti annullate, una a inizio match, l’altra al 60’) e dopo aver dominato anche nei numeri con 14 tiri a 7 (di cui 6 a 2 nello specchio della porta).

Proprio in campionato il Milan è adesso salito a 9 punti (dopo 4 partite) mentre il Lecce, dopo aver pareggiato la prima contro il Genoa (0-0), è andato sempre ko nelle tre esibizioni successive finendo all’ultimo posto della classifica.

Con queste premesse l’esito della partita di San Siro sembra più che scontato con l’1 che non sembra in discussione (ma per questo propone una quota contenuta).

Per puntare a un premio più interessante scatta l’ipotesi No Goal, da sola o in combo proprio con il segno 1.

Uno sguardo alle quote. La vittoria al 90' del Milan è proposta a 1.26 da Cplay e Begamestar, a 1.23 da Bwin. Il No Goal è pagato 1.66 da Cplay e Begamestar, 1.65 da Elabet.