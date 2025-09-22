Pronostici Coppa Italia, Cagliari-Frosinone: ecco il segno che si lascia preferire

Il martedì dedicato alla Coppa Italia prevede, oltre a Milan-Lecce, altri due incontri in programma nel pomeriggio. Si parte alla Unipol Domus con il Cagliari che, in questo secondo impegno della competizione, riceve il Frosinone.
Vince il Cagliari? Ecco quanto vale l'1 per i bookie
Nel primo agli isolani è andata abbastanza bene. Avevano di fronte l’Entella e dopo essere passati in vantaggio in chiusura di primo tempo, a pochi minuti dalla fine hanno fallito un calcio di rigore regalando, subìto dopo, con un autorete il pareggio ai liguri.
Ai rigori un solo errore per i rossoblù, due per l’Entella e Cagliari avanti. Anche il Frosinone ha superato il primo turno con qualche brivido. I ciociari sono scesi in campo all'U-Power Stadium e, nonostante i numeri della partita siano stati quasi tutti a favore del Monza, l’undici laziale, al 92’, con il suo unico tiro nello specchio della porta, è riuscito a qualificarsi al turno successivo.
Ovvero alla sfida di oggi contro il Cagliari. Le due formazioni arrivano a questo match con un curriculum recente più che discreto. Il Cagliari ha perso, all’ultimo secondo, soltanto a Napoli contro i campioni d’Italia mentre il Frosinone, con 3 vittorie e 2 pareggi nei primi 5 impegni stagionali, è ancora imbattuto.
La differenza di categoria però c’è e potrà senz’altro fare la differenza. Anche se la Coppa Italia spesso regala delle sorprese qui è il segno 1 che si lascia preferire.
La vittoria del Cagliari si può giocare a 1.70 su Cplay e Begamestar, a 1.68 su Bwin. Il pareggio è in lavagna a 3.55 mentre il 2 arriva a rendere fino a 5 volte la posta.