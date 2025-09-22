Coppa Italia, quote e pronostici: cosa giocare in Udinese-Palermo

Sedicesimi di Coppa Italia , riflettori puntati su Udinese-Palermo . I friulani, all’esordio, hanno liquidato facilmente la pratica Carrarese (2-0) mentre il Palermo, che giocava a Cremona, dopo lo 0-0 al 90’ ha fatto fuori i grigiorossi ai rigori.

Under 2,5 oppure Over? Ecco il consiglio

Dopo, per i rosanero, sono arrivati i primi quattro turni di serie B affrontati e superati in grande scioltezza (3 vittorie e un pareggio che valgono ai siciliani, almeno per il momento, il primato nel torneo cadetto).

Anche l’Udinese aveva iniziato il suo torneo di serie A nel migliore dei modi (un pareggio e due vittorie compreso un 2-1 a San Siro contro l’Inter) ma poi, qualche giorno fa, i bianconeri sono caduti in casa (0-3) per mano del Milan.

Il Palermo finora ha subìto una sola rete in 5 gare ufficiali e anche oggi la sua difesa, che sarà verosimilmente messa sotto pressione, potrebbe riuscire a contenere, se non tutta almeno in parte, la pressione della più qualitativa formazione friulana.

Sulla carta si deve partire con l’1 ma piace anche l’Under 2,5. L'1 dell'Udinese è offerto a 1.80 da Cplay e Begamestar, a 1.75 da Planetwin.

L'Under 2,5 è reperibile a 1.68 su Cplay, Begamestar e Betsson, a 1.65 su Bwin.