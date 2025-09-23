Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pronostico Levante-Real Madrid, Xabi Alonso vuole mettere la sesta

I Blancos sono in vetta alla classifica a punteggio pieno dopo cinque giornate
Pronostico Levante-Real Madrid, Xabi Alonso vuole mettere la sesta
1 min

Turno infrasettimanale per LaLiga che apre con un poker di partite tra cui spicca Levante-Real Madrid.

Vince il Real e...

La formazione di casa è reduce dalla sua prima vittoria ma resta relegata nei quartieri più bassi della classifica mentre il Real, a punteggio pieno (15 punti nelle prime 5 giornate), guida già da solo la graduatoria.

Sono 9 le reti fatte e subìte dal Levante mentre le “Merengues” ne hanno 10 all’attivo e 2 al passivo.

C’è poco da dire... combo 2+Over 2,5. Un'opzione offerta a 1.67 da Cplay e Begamestar, a 1.65 da Elabet.

