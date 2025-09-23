Sedicesimi di Coppa Italia, il pronostico di Como-Sassuolo

Como favorito, si sblocca Morata?

In campionato il Como è reduce dalla bella vittoria ottenuta in rimonta, al Franchi, contro la Fiorentina. Un segnale di personalità da parte di un club ambizioso, che vuole andare lontano anche in Coppa Italia (3-1 al Sudtirol nei trentaduesimi).

Il Sassuolo, complice un calendario impegnativo, ha perso tre delle quattro partite giocate in campionato, l'ultima delle quali per 2-1 in casa dell'Inter. Nel turno precedente di Coppa Italia gli uomini di Fabio Grosso hanno battuto 1-0 il Catanzaro grazie ad un gol di Doig.

Per le quote saranno gli uomini di Fabregas a vincere il match e a passare il turno: il segno 1 al 90' è proposto a 1.62 da Cplay e Begamestar, a 1.57 da Snai. Segno X a 3.60 mentre il 2 rende circa 5.50 volte la posta.

Potrebbe essere l'occasione giusta per Alvaro Morata, in cerca del suo primo gol con la maglia del Como. Lo spagnolo si gioca marcatore a 2.75 su Cplay, Begamestar e Elabet.