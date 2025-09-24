Pronostico Betis-Nottingham Forest, ecco l'esito che si lascia preferire

Un avvio di stagione disastroso per il Nottingham Forest che aveva illuso all’esordio in campionato battendo 3-1 il sempre ostico Brentford ma che è poi crollato nelle esibizioni successive collezionando 2 pareggi (contro Crystal Palace e Burnley) e 3 sconfitte (compresa l’eliminazione in EFL Cup per mano del modestissimo Swansea).
Vince il Betis? Quota interessante per il segno 1
Stasera per il Forest il debutto anche in Europa League con la difficile trasferta a Siviglia contro il Betis. Un Betis che finora, ne LaLiga, ha perso soltanto contro l’Athletic Bilbao mettendo insieme, per il resto, 3 pareggi e 2 vittorie (3-1 alla Real Sociedad nell’ultimo turno).
Betis sempre a segno in tutti gli incontri fin qui disputati (comprese le amichevoli estive) e Nottingham che invece non è riuscito a conquistare una vittoria neanche nelle gare di precampionato.
I sivigliani nelle prime 3 giornate de LaLiga hanno collezionato 3 esiti Under 2,5 ma nei 3 successivi (gli ultimi 3) hanno invertito la tendenza proponendo 3 Over 2,5.
Con queste premesse, e vista anche la quota abbastanza interessante, si potrebbe provare a puntare sul segno 1.
La vittoria del Betis si gioca a 2.14 su Cplay e Begamestar, a a 2.12 su Unibet, a 2.10 su Bet365. Il 2 del Forest vale mediamente 3.20 volte la posta.