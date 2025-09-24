Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
ABBONATI Leggi il giornale
ABBONATILeggi il giornale

Europa League, il pronostico di Friburgo-Basilea

Buone chances per il segno 1, ottime quelle in favore di...
Europa League, il pronostico di Friburgo-Basilea© Getty Images
3 min

Dalla Spagna alla Germania con il Friburgo che apre la sua esperienza europea ospitando il Basilea. Gli elvetici hanno perso il playoff di Champions League con il Copenhagen (1-1 in casa e 0-2 al Parken Stadion) scendendo nella competizione inferiore.

Friburgo-Basilea, i consigli su cosa giocare

Nel loro campionato, dopo 6 turni, occupano la terza posizione con 12 punti all’attivo (4 vittorie e 2 ko). Merita risalto il fatto che, ad eccezione del già ricordato 0-2 di Copenhagen, il Basilea nelle altre 15 partite finora disputate (amichevoli precampionato incluse) ha sempre realizzato almeno una rete.

Il Friburgo ha iniziato la Bundesliga in maniera terrificante (2 sconfitte con 7 reti prese e solo 2 realizzate) ma si è poi rifatto nelle due gare successive conquistando 6 punti conditi da 6 reti all’attivo e solo una al passivo.

Per trovare un match nel quale la compagine della Foresta Nera sia rimasta a secco bisogna tornare all’8 marzo scorso (0-0 contro il Lipsia alla 25a giornata di campionato).

Tirando le somme sono buone le chances di registrare il segno 1 ma, probabilmente, sono ottime quelle a favore del Goal.

La vittoria del Friburgo è offerta a 1.67 da Cplay, Begamestar e Snai, il pareggio è quotato a 4.20 mentre il 2 paga mediamente 4.50.

Il Goal si può giocare a 1.55 su Cplay e Begamestar, a 1.52 su Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse