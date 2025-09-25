Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Il Porto batte in trasferta il Salisburgo? Ecco il parere dei bookmaker

Lusitani al top in questo avvio di stagione mentre gli austriaci...
Il Porto batte in trasferta il Salisburgo? Ecco il parere dei bookmaker
2 min

Il Salisburgo aveva iniziato benissimo il suo campionato raccogliendo nelle prime 4 giornate 3 vittorie e un pareggio. Poi, inaspettato, il crollo... niente più successi ma un altro pareggio e due ko di fila negli ultimi 3 turni che hanno fatto precipitare i “Rot Bullen” al quarto posto in classifica (a meno 6 dalla capolista).

Il 2 di Salisburgo-Porto? Ecco quanto paga

L’esordio degli austriaci in Europa League non è davvero dei più agevoli visto che alla Red Bull Arena, stasera, arriva il Porto che in questo avvio di stagione ha fatto cose straordinarie.

Ha infatti giocato 6 partite di campionato vincendole tutte (e i successi consecutivi diventano 8 se si considerano anche le due amichevoli estive giocate subito prima del via della Liga portoghese). Solo in campionato 15 reti realizzate contro una subìta, le stesse messe a segno dal Salisburgo (considerando anche qui solo il campionato) con la differenza, non da poco, che Bidstrup e compagni di reti ne hanno incassate 10.

L’ultima annotazione, doverosa, riguarda ancora il Salisburgo per ricordare che nei preliminari Champions è stato eliminato dal Club Brugge (0-1 in casa e 2-3 fuori) scendendo così di... competizione.

Per le quote il 2 ha maggiori probabilità di uscita rispetto agli altri due segni anche se il premio risulta decisamente interessante. Potrebbe valere la pena provarlo.

Il successo del Porto in Austria si gioca a 1.98 su Cplay e Begamestar, a 1.97 su LeoVegas e Snai.

