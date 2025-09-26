Pronostico Cagliari-Inter, Lautaro Martinez cerca il gol numero 12 contro i sardi

Il Cagliari di Pisacane è un avversario tosto ma l'Inter non può permettersi passi falsi alla Unipol Domus, dove ha battuto i sardi negli ultimi cinque scontri diretti. Ecco quote e pronostico di Cagliari-Inter, in programma sabato 27 settembre alle 20.45.
Segna Lautaro Martinez? Ecco quanto vale un gol del Toro
In Milan-Napoli e Juve-Atalanta qualcuno per forza di cose dovrà lasciare dei punti per strada. Per l'Inter di Chivu è dunque obbligatorio approfittarne, nell'unica maniera possibile: vincere.
Il Cagliari viene da due vittorie di fila, contro Parma e Lecce, contro i salentini doppietta per Belotti, tornato a segnare in A dopo ben nove mesi. Ma più che il Gallo è atteso il Toro, Lautaro Martinez, 11 reti in carriera ai sardi che sono dunque avvisati...
In sede di pronostico si parte dal segno 2, offerto a 1.58 da Cplay e Begamestar, a 1.57 da Bet365 e a 1.55 da Snai.
Per Lautaro Martinez marcatore l'offerta di Cplay e Begamestar è pari a 2.50, contro il 2.40 di Elabet.