Juventus-Atalanta, il pronostico: una combo per la sfida tra Tudor e Juric

Allo Stadium si sfidano due squadre ancora imbattute in campionato
Juventus-Atalanta, il pronostico: una combo per la sfida tra Tudor e Juric
2 min

Vincere per approfittare dello scontro diretto del Meazza tra Milan e Napoli. Questo l'obiettivo della Juventus, che sabato (alle 18) ospita l'Atalanta nell'ambito della quinta giornata di Serie A. Ecco il pronostico della sfida in programma all'Allianz Stadium.

Juve imbattuta e almeno due gol: le quote della combo

Dieci punti in classifica per la Juventus contro gli otto dell'Atalanta, in netta crescita dopo un avvio di stagione scandito dai pareggi con Pisa e Parma. Il tutto aspettando Lookman, un po' come la Juve (per motivi diversi) "aspetta" Koopmeiners, grande ex della Dea.

Allo Stadium i bianconeri hanno battuto 2-0 il Parma e 4-3 l'Inter. La Dea a Torino ha vinto la scorsa settimana, per 3-0, contro i granata.

In Juventus-Atalanta si può pensare ad una combo formata dalla 1X e dall'Over 1,5. Un'opzione offerta a 1.65 da Cplay e Begamestar, a 1.62 da Elabet.

