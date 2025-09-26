Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pronostico Girona-Espanyol, padroni di casa a caccia della prima vittoria

Le quote dell'anticipo di Liga in programma stasera all'Estadio Municipal de Montilivi
Pronostico Girona-Espanyol, padroni di casa a caccia della prima vittoria© EPA
2 min

Sei giornate di campionato andate in archivio e il Girona ancora non è riuscito a vincere la sua prima partita. Con zero vittorie all’attivo (e 2 pareggi) l’ultimo posto in classifica è inevitabile e nell’anticipo di stasera l’arrivo dell’Espanyol (attualmente quarto con 11 punti) non sembra in grado di modificare sensibilmente la situazione.

Almeno tre gol in partita? Le quote dell'Over 2,5

La formazione di casa tenderà ad attaccare per conquistare la posta in palio ma potrebbe esporsi alle ripartenze dell’Espanyol.

Probabile l’Over 2,5, offerto a 1.90 da Cplay e Begamestar, a 1.85 da Sisal.

Per la vittoria finale i bookmaker vedono di poco favorito il Girona: segno 1 a 2.40 sulle lavagne di Cplay e Begamestar, a 2.38 su NetBet, 2.35 su Bwin.

Il 2 dell'Espanyol vale mediamente 2.90, 3.30 l'offerta prevista per il pareggio.

