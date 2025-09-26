Pronostico Bayern-Werder, ecco cosa giocare nell'anticipo di Bundesliga

Davvero c’è poco da dire. L’avvento di Kompany sulla panchina del Bayern sembra aver riportato l’undici bavarese ai livelli di qualche anno fa quando non ce ne era proprio per nessuno.

Quanti gol all'Allianz? Ecco i consigli

Primo in classifica in Bundesliga a punteggio pieno (4 partite, 4 vittorie) con 18 reti realizzate e soltanto 3 incassate, bastano già questi numeri a dare un’idea dell’enorme potenziale di questa squadra.

Se poi si aggiunge la conquista della Supercoppa tedesca a metà agosto, l’esordio vincente in DFB Pokal e il 3-1 al Chelsea nella prima di Champions League è evidente che, fin qui, il Bayern non ha sbagliato un colpo portando a 7 i successi consecutivi dall’inizio di questa stagione.

Sulla strada della corazzata bavarese questa sera, nell’anticipo di Bundesliga, capita il povero Werder che si preannuncia come un’altra vittima sacrificale.

La squadra di Brema, nelle prime 4 giornate di campionato, ha messo insieme soltanto 4 punti facendo registrare sempre l’Over 2,5.

Proprio come il Bayern che, includendo anche le 3 amichevoli precampionato, di Over 2,5 di fila è arrivato a quota 10 (con 7 di questi, comprese le ultime 6 esibizioni, che sono anche Over 3,5).

Il pronostico a questo punto è obbligato ma il segno 1 paga pochissimo e allora bisogna provare a guardare in un’altra direzione come il Goal o un Over ma che sia almeno 3,5.

Il Goal si gioca a 1.74 su Cplay e Begamestar, a 1.80 su Sisal. L'Over 3,5 vale invece 1.45 per Cplay e Begamestar, 1.40 per Elabet.