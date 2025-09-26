Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Catanzaro-Juve Stabia, il pronostico: al Ceravolo è atteso un "ritorno"

La squadra di Alberto Aquilani cerca la prima vittoria dopo aver pareggiato le prime quattro partite di campionato
Catanzaro-Juve Stabia, il pronostico: al Ceravolo è atteso un "ritorno"© LAPRESSE
3 min

Nel venerdì dedicato agli anticipi c'è spazio anche per quello di Serie B tra Catanzaro e Juve Stabia. I calabresi hanno fin qui fatto... 4 su 4, ovvero hanno pareggiato tutti e 4 gli incontri disputati realizzando 4 reti e subendone, neanche a dirlo, 4.

Cosa giocare tra Under 2,5 e Over

La Juve Stabia ha fatto un po’ meglio essendo riuscita a vincere un match (l’ultimo, 3-1, in casa dello Spezia) dopo aver diviso la posta nei primi 3. Il tutto si traduce con 2 punti in più in classifica ma, anche così, il bottino complessivo è di 4 reti all’attivo e 2 al passivo.

Un dato è assolutamente identico ad entrambe le squadre. Compreso l’esordio (negativo) in Coppa Italia sia l’undici calabrese che quello campano hanno collezionato 4 esiti Under 2,5 nelle prime 4 esibizioni a cui ha fatto seguito, all’ultima uscita, il primo Over 2,5 stagionale.

Visto come stanno le cose, tra un bis dell’Over 2,5 e un ritorno all’Under 2,5 forse è la seconda ipotesi che si lascia preferire.

Un match con massimo due reti totali vale 1.57 per Cplay e Begamestar, 1.55 per LeoVegas.

La prima vittoria in campionato della squadra di Alberto Aquilani è pagata 2.75 da Cplay e Begamestar, 2.70 da Unibet, 2.65 da LeoVegas.

