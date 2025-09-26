Mondiali di volley, pronostico Polonia-Italia: gli azzurri a caccia della finale

Chi è favorito tra Polonia e Italia? Cosa dicono le quote

Ad agosto, in Nations League, vinse la Polonia in tre set ma va ricordato come l'Italia si presenti al match da campione del mondo in carica, titolo vinto nel 2022 proprio contro la Polonia.

La nazionale di Fefè De Giorgi a Manila ha superato il girone come seconda alle spalle del Belgio, battuto nettamente nei quarti come nettamente aveva superato anche l'Argentina negli ottavi.

Percorso netto invece per la fortissima Polonia, che ha vinto le cinque partite fin qui giocate concedendo un set a Olanda a Canada.

Le quote vedono favorita la Polonia, il successo di Bartosz Kurek e compagni è offerto a 1.58 da Cplay e Begamestar, a 1.57 da Bet365 e Bwin.

Nella linea dell'Under/Over 183.5 punti totali l'esito Over si può provare a 1.76 su Cplay e Begamestar, a 1.80 su Sisal.

L'ipotesi di un match chiuso al quinto set vale circa 2.60 volte la posta.