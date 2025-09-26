Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pronostico Atletico-Real, come finirà il derby di Madrid? Il parere dei bookie

Simeone vuole fermare la corsa di Xabi Alonso nel big match della settima giornata di Liga
Pronostico Atletico-Real, come finirà il derby di Madrid? Il parere dei bookie
2 min

Il derby di Madrid è il piatto forte della settima giornata de LaLiga spagnola. Il Real di Xabi Alonso ci arriva con il doppio dei punti in classifica rispetto all’Atletico di Simeone, il cui bottino fin qui è a dir poco modesto: due vittorie, tre pareggi e una sconfitta.

Alvarez contro Mbappé, sfida da... Goal

I Blancos viaggiano da soli in vetta alla classifica ma, a dire il vero, quello di domani pomeriggio è anche il primo vero match impegnativo per i Galacticos.

Da segnalare che il Real ha realizzato 9 dei 14 gol totali in trasferta e che l’Atletico ha segnato e subito almeno una rete in cinque delle sei partite fin qui giocate in campionato.

Dati che spingono il pronostico verso l’esito Goal, quotato a 1.55 da Cplay e Begamestar, a 1.52 da Sisal.

In un avvio di stagione sofferto per i Colchoneros, ha brillato la stella di Julian Alvarez: tripletta al Rayo. Il gioiello dell'Atletico e della nazionale argentina sul tabellino marcatori paga 3 volte la posta.

Offerta che scende a 2.25 per il gol di Kylian Mbappé, capocannoniere della Liga con 7 reti.

