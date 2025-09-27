Tonali contro Calafiori: il pronostico di Newcastle-Arsenal

Tutto si può dire tranne che il calendario di inizio stagione dell' Arsenal in Premier League sia agevole. I Gunners, archiviato il pareggio acciuffato in extremis contro il Manchester City , si apprestano a sfidare in trasferta il Newcastle . Da seguire la sfida nella sfida tra Tonali e Calafiori : due esempi di ottima esportazione made in Italy.

Arsenal favorito ma i precedenti...

Il Newcastle non è partito bene, è vero. Tre i pareggi ottenuti dai Magpies, come 3 sono i gol segnati (tutti per mano del Liverpool) e subiti nelle prime 5 giornate di campionato.

Quella di Eddie Howe resta però una squadra ostica da superare. Rispetto al Newcastle, l'Arsenal ha segnato 7 gol in più e ne ha subito uno in meno.

C'è tutto ciò che serve per competere per il titolo con il Liverpool ma partite del genere vanno vinte. In trasferta, i londinesi hanno perso di misura con il Liverpool e battuto per 1-0 il Manchester United al debutto. Su questo campo, invece, i Gunners hanno perso gli ultimi tre precedenti senza segnare neanche un gol.

Non sorprende quindi il fatto che la quota prevista per il segno 2 sia piuttosto alta: 2.10 su Cplay e Begamestar, 2.05 su Eurobet e Snai.

Curioso come le partite fin qui giocate dal Newcastle in Premier League non siano mai terminate con un numero di reti compreso tra 2 e 4.

Ritardo azzerato in Newcastle-Arsenal? Il Multigol 2-4 si gioca a 1.54 su Cplay e Begamestar e NetBet.