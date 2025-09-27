Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
ABBONATI Leggi il giornale
ABBONATILeggi il giornale

Tonali contro Calafiori: il pronostico di Newcastle-Arsenal

Come finisce il big match della 6ª giornata di Premier League? Ecco statistiche e quote
Tonali contro Calafiori: il pronostico di Newcastle-Arsenal© Getty Images
3 min

Tutto si può dire tranne che il calendario di inizio stagione dell'Arsenal in Premier League sia agevole. I Gunners, archiviato il pareggio acciuffato in extremis contro il Manchester City, si apprestano a sfidare in trasferta il Newcastle. Da seguire la sfida nella sfida tra Tonali e Calafiori: due esempi di ottima esportazione made in Italy.

Arsenal favorito ma i precedenti...

Il Newcastle non è partito bene, è vero. Tre i pareggi ottenuti dai Magpies, come 3 sono i gol segnati (tutti per mano del Liverpool) e subiti nelle prime 5 giornate di campionato.

Quella di Eddie Howe resta però una squadra ostica da superare. Rispetto al Newcastle, l'Arsenal ha segnato 7 gol in più e ne ha subito uno in meno.

C'è tutto ciò che serve per competere per il titolo con il Liverpool ma partite del genere vanno vinte. In trasferta, i londinesi hanno perso di misura con il Liverpool e battuto per 1-0 il Manchester United al debutto. Su questo campo, invece, i Gunners hanno perso gli ultimi tre precedenti senza segnare neanche un gol.

Non sorprende quindi il fatto che la quota prevista per il segno 2 sia piuttosto alta: 2.10 su Cplay e Begamestar, 2.05 su Eurobet e Snai.

Curioso come le partite fin qui giocate dal Newcastle in Premier League non siano mai terminate con un numero di reti compreso tra 2 e 4.

Ritardo azzerato in Newcastle-Arsenal? Il Multigol 2-4 si gioca a 1.54 su Cplay e Begamestar e NetBet.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse