Pronostico Milan-Napoli, per le quote Allegri è favorito su Conte

Un successo permetterebbe ai rossoneri di agganciare gli azzurri a quota 12 punti
Pronostico Milan-Napoli, per le quote Allegri è favorito su Conte
4 min

C'è grande attesa per la super sfida di domenica sera alle 20.45 tra Milan e Napoli, uno scontro diretto per lo scudetto in piena regola. Chi vincerà tra Allegri e Conte? Ecco le quote e il pronostico del match.

Milan-Napoli, vince l'equilibrio? Ecco le quote del pareggio

Giocano bene, segnano con regolarità e concedono poco: Milan e Napoli sono lassù non per caso. I rossoneri hanno alle spalle 4 gare di fila (campionato e Coppa Italia) chiuse senza reti al passivo. Il Napoli ha avuto il merito di sbloccare le 4 partite giocate in campionato, sapendo gestire anche i momenti di difficoltà: vedi le partite vinte all'ultimo assalto contro il Cagliari, o contro un Pisa che al Maradona ha avuto il merito di non arrendersi mai.

Scontri diretti al Meazza e sfida tra allenatori esperti, attenti a non prestare il fianco all'avversario: due indizi che fanno prevalere, a bocce ferme, l'Under 2,5 sull'Over.

Un match con massimo due reti totali, infatti, è quotato a 1.64 da Cplay e Begamestar, a 1.63 da Bwin.

Per la vittoria finale i bookie vedono favorito il Milan, con il segno 1 bancato a 2.40 e il 2 offerto al triplo della posta. Il pareggio (sarebbe il primo in questo campionato per le due squadre) è valutato 3.25 da Cplay e Begamestar, 3.20 da BetFlag e 3.15 da LeoVegas.

Marcatori Milan-Napoli: occhi puntati su...

Primo gol in maglia rossonera al Lecce e primo palloncino (rosso) gonfiato da Christopher Nkunku. L'attaccante francese cerca il bis contro i partenopei ed un suo gol è quotato a 4 da Cplay e Begamestar, a 3.80 da Elabet.

Nelle fila del Napoli il sempre positivo Politano può essere una buona opzione su cui puntare. Un sigillo dell'esterno d'attacco di Conte moltiplica per 5 una qualsiasi puntata.

