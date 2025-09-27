Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Serie B, 5ª giornata: il pronostico di Modena-Pescara

Gli uomini di Vivarini vogliono dare continuità alla bella vittoria ottenuta contro l'Empoli
Serie B, 5ª giornata: il pronostico di Modena-Pescara
2 min

Sono due i match domenicali che chiudono la 5ª giornata di Serie B. Alle 17.15 il fischio d'inizio di Modena-Pescara, che si presentano al match con - rispettivamente - 10 e 4 punti in classifica.

Segnano entrambe? Quota interessante per l'esito Goal

I canarini hanno pareggiato 1-1 con l'Avellino, poi filotto di successi contro Sampdoria, Bari e Mantova con uno score di 9 gol segnati e 2 subiti.

Il Pescara dopo le due sconfitte iniziali contro Cesena e Mantova ha pareggiato 2-2 col Venezia (rimontando un doppio svantaggio) e poi dominato il match con l'Empoli, vinto per 4 a 0.

Da verificare ora i progressi del Delfino, che finora ha sempre fatto registrare l'Over 2,5. In considerazione del fatto che entrambe, finora, sono sempre andate a segno, si può optare per l'esito Goal.

Almeno una rete per parte si gioca a 2 su Cplay e Begamestar, a 1.98 su Elabet e a 1.90 su Sisal.

