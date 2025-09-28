Pronostici Serie A, cosa giocare nel match Parma-Torino

La vittoria all’Olimpico di un paio di settimane fa aveva lasciato ipotizzare un cambio di rotta del Torino che aveva iniziato la stagione col sonoro ko per 0-5 di San Siro contro l’ Inter e proseguito con lo 0-0 casalingo con la Fiorentina . E invece, nell’ultima giornata di campionato i granata sono tornati alla sconfitta perdendo malamente all’Olimpico per 3-0 contro l’ Atalanta .

Quanti gol al Tardini? Cosa scegliere tra Under 2,5 e Over

Il Parma ha fatto ancora peggio. Non ha ancora mai vinto una partita (2 pareggi e 2 sconfitte) e ha passato il turno di Coppa Italia battendo, ma solo ai rigori, lo Spezia. Da sottolineare i 4 Under 2,5 degli emiliani nelle prime 4 partite di campionato e i 4 NoGoal del Torino nello stesso arco di partite.

L’elenco dei numeri da considerare, nel cercare di decifrare questo match, continua ricordando che il Parma è riuscito a mettere a segno soltanto una rete in 360 minuti mentre il Torino... pure. Con queste premesse il match non dovrebbe rientrare tra quelli pirotecnici e allora attenzione all’Under 2,5 che potrebbe rappresentare la soluzione di questo intricato rebus.

L'ipotesi che al Tardini vengano segnate massimo due reti vale 1.62 per Cplay e Begamestar, 1.61 per Bet365 e Bwin.