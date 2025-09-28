Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pronostico Genoa-Lazio, poker di No Goal finora per Sarri

Le quote del match del Ferraris, biancocelesti di poco favoriti ma...
Pronostico Genoa-Lazio, poker di No Goal finora per Sarri
3 min

Due soli punti in classifica per il Genoa, tre per la Lazio. Il secondo posticipo del lunedì non è proprio una sfida di testa anche se le due squadre hanno bisogno i punti per allontanarsi dalle zone più pericolose della graduatoria.

Segnano entrambe? Le quote dei bookie per l'esito Goal

Il Genoa ha il problema del gol. In 4 partite ne ha realizzati soltanto 2 ma ne ha anche presi solo 4 mentre la Lazio ne ha 4 all’attivo e 4 al passivo. I rossoblù non hanno ancora vinto una partita mentre i biancocelesti attendono ancora il primo segno X.
Un altro “zero” viene dal Genoa e riguarda il fatto che ancora non è riuscito a realizzare una rete nella prima frazione di gioco. L’unica competizione nella quale i liguri hanno messo a segno 3 reti è la Coppa Italia dove hanno superato i primi due turni battendo 3-0 il Vicenza all’esordio e 3-1 l’Empoli nell’esibizione successiva.
Per completare il quadro relativo a... “cosa ancora manca” si torna nel campo della Lazio per dire che Zaccagni e compagni hanno finora fatto registrare sempre il No Goal (e, di conseguenza, la Lazio ancora non ha visto un Goal).
Nelle valutazioni dei bookies il 2 è di poco favorito sull'1: la vittoria biancoceleste vale 2.47 per Cplay e Begamestar, 2.38 per LeoVegas. L'1 è pagato invece 3.10 da Bet365, Betsson e Netwin.

La scelta potrebbe dunque ricadere sul Goal, sulla carta decisamente possibile: quota 1.96 su Cplay e Begamestar, 1.95 su Sisal.

 

