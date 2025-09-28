Premier League, il pronostico di Everton-West Ham: ecco chi vincerà per i bookie

Premier League protagonista del lunedì sera con il posticipo tra Everton e West Ham. I “Toffees” sono freschi di eliminazione dalla Efl Cup per mano dei modesti Wolves e, prima di questo turno, i Wolves avevano fatto fuori anche gli “Hammers”.
Everton favorito, tra Under 2,5 e Over meglio...
Per il West Ham soltanto una vittoria all’attivo in mezzo a 4 ko e questo rendimento così scadente non rappresenta certo un valido biglietto da visita per la trasferta di Liverpool.
Sono soltanto 6 le reti fin qui realizzate dall’Everton (e 5 quelle subìte), poche ma meglio delle 5 messe a segno dal West Ham che hanno anche raccolto 13 volte il pallone nella propria porta. Attacchi non proprio al fulmicotone con l’ago della bilancia che sembra pendere in direzione del segno 1.
La vittoria dell'Everton è offerta a 1.68 da Cplay e Begamestar, a1.65 invece da Snai.
Buono anche l’Under 2,5, proposto a 1.82 da Cplay, a 1.80 da Sisal, a 1.78 da LeoVegas.