Serie C, girone A: il pronostico di Vicenza-Pro Vercelli

Veneti favoriti, ecco una combo da provare
Serie C, girone A: il pronostico di Vicenza-Pro Vercelli
2 min

Dalla serie A si passa alla C con i riflettori puntati su Vicenza-Pro Vercelli. I biancorossi, in condominio con il Lecco, occupano il primo posto in classifica (sono imbattuti con 5 vittorie e un pareggio) e hanno realizzato, in 6 partite, 13 reti incassandone soltanto 2.

Quota contenuta per il segno 1 e allora...

La Pro Vercelli è a -7 dalla capolista e non ha ancora mai pareggiato (3 vittorie e 3 ko) ma, soprattutto, viene da 3 sconfitte nelle ultime 4 esibizioni. L’undici piemontese ha messo a segno soltanto 6 reti e ne ha subìte 11 e viene da 3 esiti Under 2,5 consecutivi.
In casa il Vicenza non ha fin qui lasciato scampo a nessuna avversaria. Al Menti infatti, i veneti hanno fatto registrare 3 vittorie nelle ultime 3 esibizioni con un bottino di 9 reti all’attivo e soltanto una al passivo.
L’esito della partita di lunedì sera sembra scontato con le quote che propongono il segno 1 ad una quota decisamente contenuta. Si potrebbe provare a giocarlo in abbinamento con l’Over 2,5.

La combo 1+Over 2,5 è offerta a 2.13 da Cplay e Begamestar, a 2 invece da Sisal.

