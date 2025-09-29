Serie A, come cambiano le quote scudetto dopo Milan-Napoli

Come cambiano le quote scudetto Serie A dopo la vittoria del Milan sul Napoli ? Ecco chi è la favorita , secondo i bookmaker , per la vittoria del tricolore nel campionato 2025/26.

Quote scudetto, ecco chi è favorito per i bookie

Tre squadre al comando dopo cinque giornate, insieme alla Roma ci sono Milan e Napoli, tutte a 12 punti. Campionato ancora lungo e che si preannuncia avvincente ma con una favorita, almeno secondo i bookmaker.

Per lo scudetto il Napoli resta in pole position tanto che il "bis" dei partenopei si gioca a 2.50 su Cplay, Begamestar e Sisal.

Balzo in avanti del Milan, che dopo aver battuto la squadra di Conte "aggancia" l'Inter in lavagna: quota 4 sia per i rossoneri che per i nerazzurri.

Alla vittoria finale della Juventus di Tudor viene assegnata una quota media pari a 9 volte la posta. Offerta che sale a 12 per la cinica Roma di Gasperini (cinque gol fatti e uno al passivo), staccatissime Como e Atalanta entrambe bancate a 100.

Retrocessione, chi rischia di più secondo le quote

Gioco aperto anche su chi retrocederà in Serie B. Il Pisa, in base alle quote rilasciate dai bookmaker, è al momento la squadra che rischia di più: quota 1.45 su Cplay e Begamestar, 1.57 su Sisal.

Subito dopo c'è il Verona, ancora in cerca della prima vittoria in campionato: a 1.75 l'ipotesi di vedere gli scaligeri giocare in B il prossimo anno.

Il Lecce di Eusebio Di Francesco che scende di categoria vale doppio, quota di poco superiore rispetto al 2.25 assegnato alla Cremonese, a dispetto di un ottimo avvio di stagione.