Pronostici Champions League, una combo per Atalanta-Bruges

Show alla New Balance Arena? Le quote della combo Goal+Over 2,5

Il secondo impegno, nonostante sia ovviamente sulla carta più agevole, non va però preso sottogamba. Alla New Balance Arena arriva infatti il Bruges che all’esordio in questa competizione, ha travolto 4-1 il Monaco (senza contare le 4 vittorie nella fase di qualificazione, tra andata e ritorno, contro Salisburgo prima e Rangers dopo con 13 reti realizzate e 3 subìte).

Nelle 12 partite ufficiali fin qui disputate l’undici belga ha pareggiato 2 volte e ha perso, di misura, soltanto una volta facendo bottino pieno nelle 9 esibizioni rimanenti. L’Atalanta, dopo un avvio di stagione timido (2 pareggi di fila nelle prime 2 uscite di campionato) ha aggiustato il tiro salendo di livello con 2 vittorie consecutive e il recente pareggio (1-1) a Torino contro la Juventus.

Sia la “Dea” che il Bruges di reti ne fanno e ne prendono per cui l’idea che sembra più azzeccata prevede il ricorso alla combo Goal+Over 2,5.

Un esito proposto a 1.74 da Cplay e Begamestar, a 1.70 da Elabet.