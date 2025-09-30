Quote allenatori esonerati, ecco chi rischia di più secondo i bookie

Sono andate in archivio cinque giornate di Serie A e per molti è già tempo di bilanci, anche negativi. In Serie A , occhi puntati sulle squadre che stazionano nei bassifondi della classifica e su quelle che fin qui hanno deluso le aspettative. I bookie , infatti, hanno aggiornato le quote relative agli allenatori esonerati o dimissionari . Ecco quelli considerati più a rischio.

Di Francesco, a quanto è quotato il divorzio dal Lecce

L'ultimo posto è una poltrona per tre su cui siedono, scomodamente, Pisa, Genoa e Lecce. Tra loro, secondo i bookmaker, l'allenatore che rischia di più l'esonero è Di Francesco: quota 1.50.

Da segnalare che si tratta della quota più bassa tra tutti gli allenatori di Serie A: Tradotto, per i bookie è proprio Di Fancesco l'allenatore che rischia di più l'esonero entro il 6 gennaio 2026.

La partenza deficitaria di Torino (un solo gol segnati in 4 giornate) e Fiorentina (ancora senza vittorie) fa sì che i bookie puntino il mirino anche su Baroni e Pioli. Basti pensare che l'esonero dell'attuale tecnico dei viola è quotato a 1.85 mentre Baroni è in lavagna a 2 al pari di Juric, che evidentemente non convince gli operatori.

In bilico anche Zanetti, il cui divorzio dal Verona paga curca 1.85. L'ipotesi che possano separarsi le strade di Cristian Chivu e dell'Inter entro il 6 gennaio si trova infine a 4.