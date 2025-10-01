Villarreal-Juventus: statistiche, migliori quote e pronostico

Al minuto 86 la Juventus , nell’esordio in Champions contro il Dortmund , era sotto 2-4 ma con un finale al cardiopalma è riuscita ad accorciare le distanze al 94’ e, addirittura, a pareggiare al 96’ per un 4-4 finale che vanta pochi precedenti.

Segnano entrambe? A quanto è quotato l'esito Goal

Recuperata una gara che sembrava ormai andata (i bianconeri hanno sempre inseguito nel punteggio i tedeschi) adesso l’undici di Tudor è chiamato al secondo impegno nella competizione.

Una trasferta delicatissima a Villarreal contro una formazione che nel match inaugurale è caduta (0-1) a Londra contro il Tottenham. Basta dunque poco per intuire come il match di questa sera all’Estadio della Ceramica sia fondamentale per entrambe le squadre.

Chi perde resta abbastanza indietro e dovrà poi sudare per cercare di recuperare. Dopo il ko con gli “Spurs”, in campionato il “Sottomarino Giallo” ha fatto tre (vittorie) su tre battendo Osasuna, Siviglia e Athletic Bilbao. Un filotto che colloca il Villarreal al terzo posto in classifica con un bottino di 13 reti realizzate e 5 subìte.

La Juventus, invece, non è stata così brillante facendo seguire al pareggio con i BVB altri due 1-1, a Verona prima e in casa contro l’Atalanta poi.

Le quote concedono maggior fiducia alla formazione di casa: il segno 1 è pagato 2.22 da Cplay e Begamestar, 2.20 da Snai e Betfair. Il 2 bianconero rende circa 3.30 volte la posta.

Una valida alternativa potrebbe essere costituita dal Goal, a 1.66 sulle lavagne di Cplay e Begamestar, 1.65 su Sisal.