Europa League, il pronostico di Roma-Lille

Non ha cambiato campionato e non dovrà affrontare tutte le squadre della Ligue 1 ma in Europa League continua l’esame di francese per la Roma che, dopo aver incontrato (e battuto 2-1) il Nizza, trova giovedì sulla sua strada, come secondo avversario, il Lille.
Roma batte Lille? Cosa dicono le quote
Una formazione che ha iniziato questa competizione in maniera assolutamente identica ai giallorossi superando per 2-1 i norvegesi del Brann.
Una differenza notevole tra Roma e Lille però c’è e riguarda il prima e il dopo esordio in Europa. La formazione di Gasperini, in campionato, ha battuto Lazio e Verona conquistando 6 punti e la vetta della classifica mentre quella transalpina è andata due volte ko, contro Lens e Lione, precipitando a -5 dalle squadre di testa.
Per la Roma, finora, sempre Under 2,5 in campionato (5 su 5) e Over 2,5 in Europa mentre il Lille, considerando tutte le 7 partite ufficiali fin qui disputate, ha collezionato soltanto 2 Under 2,5 e ben 5 Over 2,5. In ottica qualificazione i 3 punti in palio oggi sono importantissimi (averne 6 dopo 2 turni permetterebbe di guardare con meno ansia gli impegni successivi) e allora, in linea con le indicazioni delle quote, favori del pronostico sbilanciati verso il segno 1 con l’Over 2,5 valida alternativa.
Il successo giallorosso è offerto a 1.70 da Cplay e Begamestar, a 1.61 da LeoVegas. L'Over 2,5 è pagato 1.85 da Cplay, 1.82 da Bwin e 1.80 da Sisal.