Pronostico Bologna-Friburgo, Italiano cerca la prima vittoria in Europa League

Non si può certo dire che l’esordio in Europa League del Bologna sia stato fortunato. Una settimana fa, al Villa Park, gli emiliani hanno preso un gol all’inizio del match (era il 13’) ma hanno poi reagito facendo registrare un leggero predominio nel possesso palla (53%) ma, soprattutto, tanti tiri verso la porta dell’ Aston Villa (ben 17 contro i 12 degli inglesi) di cui 7 nello specchio (contro i 4 dei loro avversari).

Come finisce al Dall'Ara? Ecco i consigli

Certo è anche doveroso sottolineare che i “Villans” hanno avuto una occasione clamorosa per raddoppiare (rigore fallito dopo una ventina di minuti della ripresa) ma, comunque sia andata, alla fine lo 0-1 non è cambiato. Dopo quella esibizione per i rossoblù è arrivato il pareggio in campionato (2-2) a Lecce e adesso, nonostante sia necessario muovere la classifica in Europa, al Bologna tocca un altro avversario abbastanza insidioso.

Al Dall’Ara oggi arriva infatti il Friburgo che in Bundesliga ha iniziato malissimo (2 ko nelle prime 2 giornate) ma che poi ha recuperato alla grande conquistando 7 punti nelle 3 esibizioni successive. I tedeschi, al contrario del Bologna, hanno iniziato l’Europa League battendo 2-1 il Basilea e, tra questo match e tutti gli altri fin qui disputati dall’inizio della stagione (amichevoli precampionato comprese), sono sempre riusciti ad andare a segno almeno una volta.

In linea con quanto suggeriscono le quote si può provare a partire con il segno 1 ma il Goal è l’esito che, carta alla mano, non dovrebbe essere trascurato.

La vittoria del Bologna è quotata a 1.90 da Cplay e Begamestar, a 1.87 da Snai e a 1.85 da Bet365. Il Goal si gioca a 1.80 su Cplay e Begamestar, a 1.75 su Sisal.