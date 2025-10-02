Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pronostico Lione-Salisburgo, per le quote francesi favoriti

Esordio ok per i francesi in Europa League mentre gli austriaci sono stati sconfitti dal Porto
Pronostico Lione-Salisburgo, per le quote francesi favoriti© Getty Images
2 min

Secondo impegno di Europa League, stasera, anche per Lione e Salisburgo che hanno esordito nella competizione in maniera opposta.

Lione, ecco le migliori quote per la vittoria sul Salisburgo

I francesi sono andati a vincere in Olanda contro l’Utrecht (1-0) mentre gli austriaci sono caduti in casa (0-1) contro il Porto. Il Salisburgo è tornato al successo all’ultima uscita dopo un pareggio e 3 ko mentre l’OL, dall’inizio della stagione ha fatto registrare 6 vittorie e una sola sconfitta (ed è primo in Ligue 1 a braccetto con il Psg).

Sulla carta il match è da segno 1 e anche le quote sono completamente d’accordo con questa valutazione.

La vittoria dei francesi è a 1.61 sulle lavagne di Cplay e Begamestar, a 1.58 su BetFlag e a 1.53 su LeoVegas.

Il segno X si attesta su quota 4.20 mentre il 2 del Salisburgo vale 4.75 per Bet365, 5 per Betsson e Netwin, 5.15 per Lottomatica.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse