Conference League, il pronostico di Fiorentina-Sigma Olomouc

Analisi e quote del match d'esordio dei viola nel torneo
Conference League, il pronostico di Fiorentina-Sigma Olomouc© LAPRESSE
2 min

Dall’Europa League si scende in Conference per ricordare che stasera tocca anche alla Fiorentina che farà il suo esordio nella prima fase di questo torneo.

Esordio con vittoria per i viola? Il parere dei bookie

Primo avversario il Sigma Olomouc che non sembra poter rappresentare un ostacolo insormontabile per i viola, anzi tutt’altro. L’undici ceco è stato fatto fuori nel playoff di Europa League dal Malmoe che lo ha battuto 3-0 all’andata e 2-0 al ritorno costringendolo a scendere di... competizione.

Nel suo campionato il Sigma naviga a metà classifica staccato di una decina di punti dalla vetta e nelle ultime 6 sue esibizioni ha vinto soltanto in una occasione.

Niente di brillante dunque ma, a dire il vero, c’è da evidenziare che anche la Fiorentina non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. Cinque partite in campionato e ancora nessuna vittoria (3 pareggi e 2 sconfitte).

In Conference i viola hanno sempre dato il meglio, potrebbe accadere anche stasera. Ok il segno 1, proposto a 1.33 da Cplay e Begamestar, a 1.31 da Bwin e a 1.30 da Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA