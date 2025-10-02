Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pronostico Bournemouth-Fulham, cosa giocare nell'anticipo di Premier League

Kluivert e compagni a caccia di una vittoria che li porterebbe provvisoriamente al secondo posto in classifica
Pronostico Bournemouth-Fulham, cosa giocare nell'anticipo di Premier League© Getty Images
2 min

Il weekend di Premier League (7ª giornata) scatta con l'anticipo tra Bournemouth e Fulham. Un successo permetterebbe alle Cherries di portarsi momentaneamente a meno uno dal Liverpool capolista.

Vince il Bournemouth? Le migliori quote per il segno 1

Ha lottato ma ha perso al debutto contro il Liverpool, 2-4 ad Anfield, da lì in poi ha preso coraggio e non si è più fermato: tre successi e due pareggi in campionato per il Bournemouth.

Il Fulham viene dal ko per 3-1 in casa dell'Aston Villa, in precedenza i Cottagers avevano perso 2-0 sul campo del Chelsea e pareggiato 1-1 su quello del Brighton.

Sulla carta, la serie positiva del Bournemouth può continuare con una vittoria: l'1 si gioca a 1.88 su Cplay e Begamestar, a 1.85 su Eurobet e Snai.

Le due squadre finora non hanno segnato solo una volta, contro Newcastle e Chelsea. Il Goal dunque ci può stare ed è pagato 1.76 da Cplay, 1.72 da Planetwin e 1.70 da Snai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA