Il Frosinone di Alvini vola, adesso l'esame Venezia: quote e pronostico

Sono ben otto i pareggi maturati nel turno infrasettimanale di Serie B . Le uniche due “non X” sono state le vittorie di Frosinone (3-1 al Cesena) e Juve Stabia (2-1 al Mantova). L’undici laziale continua dunque a fare un campionato di vertice: è capolista insieme al Modena ma sabato pomeriggio dovrà sostenere un esame di quelli impegnativi.

Ecco chi vincerà per le quote

La truppa di Alvini è infatti di scena al Penzo di Venezia. I lagunari hanno cinque punti in meno rispetto al Frosinone, che con 13 gol realizzati (e 4 subiti, uno in meno del Venezia) può vantare il miglior attacco della Serie B.

Il Venezia in casa ha vinto due volte, perdendo contro il Cesena. Il Frosinone invece è imbattuto e in trasferta, prima di battere Padova e Mantova, era riuscito a portare via un punto dal Barbera di Palermo. Questo dicono i numeri ma le quote indicano la via di Venezia per trovare la favorita.

Il segno 1 è proposto a 1.73 da Cplay e Begamestar, a 1.72 da AdmiralBet, a 1.70 da Bet365. L’offerta per il 2 si alza a 4.70 sulle lavagne di StarCasinò Bet e William Hill, a 4.85 su GoldBet.

Il Venezia è squadra di assoluto valore e fisiologicamente, prima o poi, il Frosinone dovrà pur commettere un “passo falso”.

Da valutare la combo 1X+Under 3,5, quotata a 1.65 da Cplay e Begamestar, a 1.48 da Sisal.