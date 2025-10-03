Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
ABBONATI Leggi il giornale
ABBONATILeggi il giornale

Premier League, 7ª giornata: il pronostico di Chelsea-Liverpool

I Reds hanno alle spalle due sconfitte di fila, i Blues vogliono ripartire in campionato dopo i ko con United e Brighton
Premier League, 7ª giornata: il pronostico di Chelsea-Liverpool© EPA
3 min

All'estero uno dei match del weekend da non perdere è Chelsea-Liverpool, in programma sabato 4 ottobre alle 18.30. Non perdere è anche l'imperativo dei Reds, che sono sì primi in classifica (a più due sull'Arsenal) ma hanno alle spalle due ko di fila, contro Crystal Palace in Premier League e Galatasaray in Champions.

Il Liverpool non ha ancora pareggiato: ecco il consiglio

Al Liverpool non capitava da metà marzo di uscire a mani vuote per due occasioni di fila. Curiosità, anche il Chelsea di Maresca viene da due passi falsi contro Man United e Brighton, in cui hanno tuttavia pesato le espulsioni comminate ai giocatori dei Blues.

In questo campionato il Liverpool è rimasta l'unica squadra a non aver ancora pareggiato (cinque successi e una sconfitta). I londinesi hanno alle spalle 3 gare chiuse con Goal e Over 2,5.

Chi vincerà tra Chelsea e Liverpool? Secondo i bookmaker partono favoriti Salah e compagni, il 2 è pagato 2.27 da Cplay e Begamestar, 2.25 da BetFlag e 2.20 da Snai. L'1 del Chelsea vale circa 2.85 volte la posta.

Vista l'ottima quota, si può provare a guardare in direzione dell'Under 2,5: un esito offerto a 2.35 da Bwin, a 2.38 da Cplay e a 2.40 da Lottomatica.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse