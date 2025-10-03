Sette partite giocate, sette punti conquistati (tutti in casa), sette reti subìte, cinque reti realizzate e quattro sconfitte in trasferta. Questo, in cifre, è l’inizio di campionato dell’ Osasuna che relega la formazione di Pamplona a due sole lunghezze di distanza dal nutrito gruppetto di penultime.

Quanti gol nel match di Pamplona? Ecco il consiglio

Stasera, nell’anticipo dell’ottava giornata, allo stadio El Sadar arriva il Getafe che era partito discretamente ma che nelle ultime tre esibizioni ha infilato un ko (ma a Barcellona contro i blaugrana e ci può stare) e due pareggi interni contro Alaves e Levante che non rientrano certo tra le formazioni irresistibili.

Il Getafe occupa però l’ottavo posto, ha realizzato 8 reti e ne ha incassate 9 facendo registrare due successi iniziali in trasferta a cui hanno fatto seguito due ko.

L’Osasuna ha collezionato ben 6 esiti Under 2,5 (è “saltato” soltanto l’1-2 in casa del Villarreal che ovviamente ha regalato l’Over 2,5) mentre, sotto questo particolare aspetto, il Getafe fa contare 4 Under 2,5 e 3 Over.

Considerando un po’ tutta la situazione quello di stasera non sembra un anticipo in grado di regalare fuochi d’artificio. Anche l’aspetto del risultato (vietato perdere per entrambe) potrebbe consigliare una gara più accorta dove, alla fine, potrebbe farsi vedere l’ennesimo Under 2,5: quota 1.35 su Cplay, Begamestar e Bwin mentre l'Over 2,5 è quotato a 2.90 da Snai, a 2.95 da Netwin, a 3.20 da Bet365.