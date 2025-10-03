Serie C, Rimini-Arezzo: il pronostico del testacoda

Vince l'Arezzo? Cosa dicono le quote

I romagnoli sono ultimi ma sono partiti con una penalizzazione di 11 punti e di questi ne hanno finora recuperati 7. Cinque reti realizzate e 9 subìte in 7 turni non rientrano certo tra i numeri brillanti mentre l’Arezzo, oltre ai suoi 18 punti all’attivo, può vantare ben 15 reti messe a segno contro le 6 incassate.

Il Rimini è riuscito a vincere le sue uniche due partite nell’arco delle ultime 3 esibizioni (per il resto un pareggio e tutte sconfitte) mentre la prima della classe toscana ha vinto tutti gli incontri fin qui giocati con l’unica eccezione dello 0-1 casalingo rimediato tre giornate fa.

Questa è stata anche l’unica gara nella quale l’Arezzo non ha segnato ma si è rifatto abbondantemente nelle due successive realizzando 7 reti in 180 minuti.

Da notare che i toscani finora in trasferta hanno sempre vinto e anche stavolta, in piena sintonia con le quote, si può provare a guardare in direzione del segno 2.

La vittoria dell'Arezzo è offerta a 1.60 da Cplay e Begamestar, a 1.55 da Sisal.