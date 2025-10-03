Lazio-Torino, per l'ex Baroni è l'ultima chiamata: il pronostico

Siamo solo alla sesta giornata di Serie A ma per alcuni allenatori i bonus sono già in esaurimento. Tra i tecnici in questione c'è Marco Baroni, che cerca punti per rinsaldare la sua posizione in panchina. Lo farà, ironia della sorte, contro la sua ex squadra, la Lazio oggi allenata da Maurizio Sarri. Ecco quote e pronostico di Lazio-Torino, match in programma sabato 4 ottobre alle ore 15.
Quanti gol all'Olimpico? Occhio al "Multigol"
Una Lazio in piena emergenza causa squalifiche e infortuni (sarà così anche contro i granata) è andata a vincere autorevolmente per 3-0 in casa del Genoa. Adesso Sarri si aspetta continuità dai suoi, a quota 6 punti in classifica dopo 5 giornate.
Il Torino viene da due sconfitte, contro Atalanta e Parma, che hanno portato a 10 il totale dei gol subiti, lo stesso quantitativo del Lecce con cui i granata condividono il "record" di peggior difesa del torneo. All'Olimpico di Roma Baroni ha bisogno di punti anche se i precedenti sono poco benevoli con i piemontesi: un pareggio e tre sconfitte negli ultimi quattro incroci con i biancocelesti.
Tra i dati da evidenziare, utili per i pronostici su Lazio-Torino, spiccano i cinque No Goal su cinque partite collezionati dalla Lazio, il Torino invece "cerca" la prima somma gol 2 del suo campionato. Secondo i bookmaker la Lazio è favorita per la vittoria, il segno 1 è quotato a 1.71 da Cplay e Begamestar, a 1.70 da Bet365 e Snai. Il pareggio si attesta intorno a 3.50 mentre il 2 oscilla tra 5.20 e 5.50 volte la posta.
La sfida dell'Olimpico, a prescindere dall'esito finale, potrebbe concludersi con due o tre reti totali. Il Multigol 2-3 vale doppio per Cplay e Begamestar, 1.95 invece per Sisal.