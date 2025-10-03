Lazio-Torino, per l'ex Baroni è l'ultima chiamata: il pronostico

Siamo solo alla sesta giornata di Serie A ma per alcuni allenatori i bonus sono già in esaurimento. Tra i tecnici in questione c'è Marco Baroni , che cerca punti per rinsaldare la sua posizione in panchina. Lo farà, ironia della sorte, contro la sua ex squadra, la Lazio oggi allenata da Maurizio Sarri . Ecco quote e pronostico di Lazio-Torino , match in programma sabato 4 ottobre alle ore 15.

Quanti gol all'Olimpico? Occhio al "Multigol"

Una Lazio in piena emergenza causa squalifiche e infortuni (sarà così anche contro i granata) è andata a vincere autorevolmente per 3-0 in casa del Genoa. Adesso Sarri si aspetta continuità dai suoi, a quota 6 punti in classifica dopo 5 giornate.

Il Torino viene da due sconfitte, contro Atalanta e Parma, che hanno portato a 10 il totale dei gol subiti, lo stesso quantitativo del Lecce con cui i granata condividono il "record" di peggior difesa del torneo. All'Olimpico di Roma Baroni ha bisogno di punti anche se i precedenti sono poco benevoli con i piemontesi: un pareggio e tre sconfitte negli ultimi quattro incroci con i biancocelesti.

Tra i dati da evidenziare, utili per i pronostici su Lazio-Torino, spiccano i cinque No Goal su cinque partite collezionati dalla Lazio, il Torino invece "cerca" la prima somma gol 2 del suo campionato. Secondo i bookmaker la Lazio è favorita per la vittoria, il segno 1 è quotato a 1.71 da Cplay e Begamestar, a 1.70 da Bet365 e Snai. Il pareggio si attesta intorno a 3.50 mentre il 2 oscilla tra 5.20 e 5.50 volte la posta.

La sfida dell'Olimpico, a prescindere dall'esito finale, potrebbe concludersi con due o tre reti totali. Il Multigol 2-3 vale doppio per Cplay e Begamestar, 1.95 invece per Sisal.