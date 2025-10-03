Inter-Cremonese, Nicola torna sul "luogo del delitto": quote e pronostico

Con tre pareggi e due vittorie, la prima delle quali ottenuta all'esordio in casa del Milan di Allegri , la Cremonese si merita l'etichetta di squadra "rivelazione" almeno per questa prima parte di campionato. La compagine allenata da Davide Nicola torna a San Siro per sfidare l' Inter , che vuole andare alla sosta del campionato con in tasca la quinta vittoria consecutiva tra Serie A e Champions. Ecco le migliori quote e il pronostico di Inter-Cremonese , in programma sabato 4 ottobre alle ore 18.

Inter, un solo ko in Serie A contro la Cremonese

Insieme ad Atalanta e Juventus la Cremonese è l'unica a poter vantare l'imbattibilità nel campionato in corso. Certo l'obiettivo dei lombardi resta la salvezza e i 9 punti fin qui raccolti possono rappresentare un ottimo tesoretto in vista di tempi più difficili.

Difficile, se non proibitiva, si preannuncia la trasferta in casa dell'Inter, che pur priva di Marcus Thuram ha le carte in regola per vincere contro una squadra battuta 13 volte nei 16 precedenti in Serie A (un solo ko per i nerazzurri).

Sull'1 finale i bookie hanno ben pochi dubbi, tanto che la quota media si attesta sull'1.20 a fronte di un segno 2 che paga fino a 15 volte la posta.

Probabile sulla carta anche l'Over 2,5, esito che la Cremonese non fa registrare da tre partite consecutive. Almeno 3 gol al Meazza è un'ipotesi quotata a 1.46 da Cplay e Begamestar, a 1.45 da BetFlag e Planetwin.