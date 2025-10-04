Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pronostico Napoli-Genoa, "scontato" dire 1 e allora...

Un dato relativo ai primi tempi fin qui giocati dai liguri regala un assist per le scommesse: ecco di che si tratta
Pronostico Napoli-Genoa, "scontato" dire 1 e allora...© LAPRESSE
3 min

Ci voleva una vittoria sullo Sporting in Champions per dimenticare il Milan, Allegri e il primo ko in questa Serie A: così è stato. Il Napoli si presenta all'appuntamento col Genoa con il morale alto e domenica alle 18 prenota la sua quinta vittoria in campionato: ecco quote e pronostico di Napoli-Genoa.

Napoli in vantaggio al riposo? Le quote dei bookie per l'1 primo tempo

Due pareggi ottenuti contro Lecce e Como, poi tre sconfitte. Questo Genoa ha onestamente troppo poco all'attivo per meritare fiducia contro i campioni d'Italia in carica.

A voler vedere il bicchiere mezzo pieno, c'è da dire che gli unici due gol segnati dai rossoblù sono arrivati lontano dal Ferraris. Una curiosità che ne racchiude un'altra: le due reti del Grifone sono state entrambe realizzate nella ripresa, il che significa che la squadra di Vieira è ancora a secco di gol nei primi tempi.

Al Maradona, quindi, si può pronosticare un risultato favorevole al Napoli al termine della prima frazione.

L'esito "1 primo tempo" si gioca a 2 su Bwin, a 2.02 su Cplay e Begamestar, a 2.05 su Bet365 e Sisal. Optando per il "semplice" segno 1 finale, l'offerta è pari a 1.48 sulle lavagne di Cplay, Begamestar e Snai; il pareggio vale 3.90 mentre il blitz del Genoa va dal 7.40 di Eurobet all'8.50 di Sisal, passando per il 7.50 di Lottomatica.

