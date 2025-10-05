Campionato argentino, il pronostico di Deportivo Riestra-Velez

Quanti gol nel derby? Ecco il consiglio

Traducendo... il Deportivo Riestra, che guida la classifica con 22 punti in 10 partite, dovrà vedersela con il Velez Sarsfield che segue ad una sola lunghezza di distanza.

E, come se non bastasse, la capolista ha realizzato fin qui 14 reti, esattamente le stesse che ha messo a segno l’attuale damigella d’onore, con una differenza invece minima soltanto sulle reti subìte visto che il Deportivo ne ha 6 al passivo contro le 5 dell’undici con sede a Liniers (un sobborgo di Buenos Aires).

Non solo, quindi, si tratta di una sfida di vertice ma è anche un derby della Capitale dove, tanto per rendere ancora più complicate le cose, sono di fronte due squadre dal rendimento opposto.

Il Deportivo, dopo un periodo nel quale ha raccolto solo 4 punti (un pareggio e una vittoria) in 4 partite ha poi infilato una striscia di 5 successi consecutivi nelle ultime 5 esibizioni.

Il Velez ha invece attraversato un momento di ottima vena (andando avanti anche in Copa Libertadores) ma poi, nelle ultime 5 gare disputate ha conquistato un paio di vittorie in campionato ma prima non era andato oltre lo 0-0 con l’Huracan e, soprattutto, è stato eliminato con un doppio ko per mano del Racing Club nei quarti di finale della più prestigiosa competizione sudamericana.

In casa il Deportivo viene da 11 NoGol consecutivi e da 2 soli Over 2,5 nelle ultime 16 gare interne disputate.

Impossibile non considerare l’Under 2,5, offerto a 1.31 da Cplay e Begamestar, a 1.29 da LeoVegas.