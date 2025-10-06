Pronostico Racing-Independiente Rivadavia: ecco il segno da giocare

Vince il Racing? Quota interessante per il segno 1

Il Racing si è qualificato per le semifinali di Copa Libertadores (affronterà il Flamengo) e ha ancora qualche chances di conquistare i playoff campionato.

Obbligatorio considerare il segno 1, offerto a 1.85 da Cplay, Begamestar e 888Sport. Il pareggio è proposto a 3.40 mentre il 2 rende circa 4 volte la posta.