Pronostico Racing-Independiente Rivadavia: ecco il segno da giocare

Il gruppo A del torneo Betano di Clausura chiude con un Racing Club-Independiente Rivadavia che vede le due squadre nelle zone più basse della classifica.
Vince il Racing? Quota interessante per il segno 1
Il Racing si è qualificato per le semifinali di Copa Libertadores (affronterà il Flamengo) e ha ancora qualche chances di conquistare i playoff campionato.
Obbligatorio considerare il segno 1, offerto a 1.85 da Cplay, Begamestar e 888Sport. Il pareggio è proposto a 3.40 mentre il 2 rende circa 4 volte la posta.