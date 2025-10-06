Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Brasileirao, si recupera Atletico Mineiro-Sport Recife: ecco il pronostico

Poche chances di salvezza per gli ospiti, anche i padroni di casa non stanno brillando e allora...
Brasileirao, si recupera Atletico Mineiro-Sport Recife: ecco il pronostico© EPA
3 min

Un paio di partite da recuperare ma la permanenza nella massima serie del campionato brasiliano sembra ormai definitivamente sfumata.

Sulla carta è match da 1, in alternativa...

Nel torneo Betano (la serie A carioca denominata così per ragioni di sponsor) lo Sport Recife è infatti desolatamente ultimo in classifica con un distacco enorme dalla quint’ultima e soltanto un miracolo potrebbe salvarlo. La prima delle due partite rimaste in sospeso per lo Sport è quella relativa alla 14ª giornata e verrà finalmente disputata dopodomani, a mezzanotte (ora italiana), in casa dell’Atletico Mineiro che, anche lui, occupa una posizione pericolante in classifica.

Però, a differenza dell’undici di Recife fanalino di coda, ha buone chances di restare fuori dalle ultime quattro. A patto, però, che riesca a conquistare l’intera posta in palio in questa occasione così da mettere qualche altra lunghezza di distanza dalla zona retrocessione (visto che, al momento i punti di margine sono abbastanza risicati).

Nell’arco delle ultime 9 esibizioni di campionato il Mineiro ha vinto soltanto una volta (1-0 al Mirassol tre turni fa) collezionando, per il resto, 4 pareggi e 5 sconfitte.

Paradossalmente peggio dello Sport che, nell’arco dello stesso numero di incontri, ha vinto 2 volte, ne ha pareggiati 4 andando ko soltanto nei 3 rimanenti.

Vale però la pena sottolineare che, in trasferta, lo Sport ha realizzato più di una rete soltanto una volta (2-2 in casa del Vitoria) restando a secco in 6 partite con 1 sola rete all’attivo nelle 5 gare esterne restanti. In base a quest’ultimo dato sembra doveroso assecondare le quote guardando in direzione del segno 1 con l’Under 2,5 e il No Goal possibili alternative.

La vittoria dell'Atletico Mineiro si gioca a 1.63 su Cplay e Begamestar, a 1.60 su Planetwin, a 1.65 su Bwin. Il segno X si alza a 3.65 mentre il 2 può toccare quota 5.75.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse