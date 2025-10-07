Pronostico Repubblica Ceca-Croazia, sfida decisiva per il primato nel gruppo L

Nel girone L, con già cinque partite giocate, la Repubblica Ceca è al comando insieme alla Croazia (che ha però una gara in meno ed è a punteggio pieno) ma presenta anche una differenza reti (decisiva in caso di arrivo in parità) irrisoria rispetto a quella degli slavi (+5 contro +16!).
Cosa giocare tra Under 2,5 e Over 2,5
Lo scontro diretto tra le prime due della classe previsto giovedì sera a Praga diventa dunque fondamentale per la conquista del biglietto con il quale si va direttamente al Mondiale, soprattutto per la Repubblica Ceca che deve anche farsi perdonare l’1-5 dell’andata.
La Croazia non avrà certamente necessità di forzare e potrà adottare una tattica di attesa provando a colpire al momento giusto qualora dovesse presentarsene l’occasione.
La Repubblica Ceca, per salvaguardare il secondo posto (comunque utile per accedere ai playoff), dovrà evitare di finire ko e con queste premesse il match potrebbe indirizzarsi in una direzione ben precisa... quella dell’Under 2,5.
Un match con massimo due reti totali è un'ipotesi offerta a 1.60 da Cplay, Begamestar e LeoVegas, a 1.57 da Bwin.