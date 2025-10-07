Per i bookie è una Roma da Champions ma lo scudetto...

Sei giornate di campionato in archivio, Roma prima in classifica insieme al Napoli . Un avvio esaltante dal punto di vista dei risultati, un po' meno se si guarda alle prestazioni. I giallorossi hanno 15 punti, gli stessi dei campioni d'Italia in carica, e fin qui hanno perso solo contro il Torino . Dunque, questa Roma può davvero vincere lo scudetto ? Ecco la risposta dei bookmaker .

Roma piazzata tra i primi 4? Ecco le quote

Nelle quote scudetto la favorita resta la stessa della vigilia del campionato. Il Napoli di Conte si gioca nuovamente campione d'Italia a 2.50 su Cplay, Begamestar e Sisal.

In lavagna il passo in avanti l'ha fatto il Milan, che adesso ha "agganciato" i cugini dell'Inter e si gioca scudettato a 4. E la Roma? Il tricolore ai giallorossi è un'ipotesi bancata a 10 da Cplay e Begamestar, contro il 12 di Sisal, che alla stessa quota paga lo scudetto alla Juventus. Dunque, Roma prima in classifica ma (secondo i bookie) la strada che porta al tricolore è piuttosto in salita.

Dura per il primo posto, meno in ottica Champions. Con riferimento alla scommessa sulla Roma "piazzata tra i primi 4", infatti, le quote assegnate ai giallorossi oscillano tra 1.75 e 2. Sì, per i bookie è una Roma da Champions.