Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
ABBONATI Leggi il giornale
ABBONATILeggi il giornale

Campionato argentino, il pronostico di Central Cordoba-Union Santa Fe

Quote equilibrate nel match in programma venerdì a Santiago del Estero
Campionato argentino, il pronostico di Central Cordoba-Union Santa Fe© Getty Images
2 min

Mancano cinque giornate alla fine della fase “regolare” del torneo di Clausura del massimo campionato argentino e nel gruppo A la situazione ha quasi dell’incredibile.

Quote equilibrate, occhio al numero di reti

Ci sono ben undici squadre racchiuse in soli tre punti e se si considera che nell’intero girone sono in quindici è evidente che l’incertezza non solo regna sovrana adesso ma, probabilmente, regnerà fino agli ultimi novanta minuti di gioco al termine dei quali si scoprirà chi accederà ai playoff e chi, invece, resterà escluso.

Nel frattempo chi sta davanti (al momento sono in quattro) proverà a restarci e il primo tentativo è in programma già dopodomani sera quando il Central Cordoba (15 punti) ospiterà l’Union Santa Fe (una di quelle al comando con 17 punti). I bianconeri di casa, dopo 11 turni, hanno 12 reti all’attivo e 9 al passivo mentre l’undici ospite ha fin qui realizzato 15 reti incassandone 10.

Il Central Cordoba nelle ultime 4 giornate ha alternato 2 sconfitte e 2 pareggi e anche l’Union Santa Fe ha messo insieme soltanto 2 punti nelle ultime 3 esibizioni.

Lo stato di forma recente non può allora essere utilizzato come fattore determinante e anche le quote sembrano in difficoltà assegnando, al segno 1 e al segno 2, praticamente lo stesso premio. Ad aprile scorso, nel torneo di apertura, il Santa Fe, in casa, si impose per 1-0. Un Under 2,5 che sembra adatto anche in questa occasione.

Questo esito è offerto a 1.43 da Cplay e Begamestar, a 1.42 da Elabet e Marathonbet.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse