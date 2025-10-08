Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pronostici campionato argentino, cosa giocare in Newell's Old Boys-Tigre

Statistiche e quote del match in programma all'Estadio Marcelo Bielsa di Rosario
Pronostici campionato argentino, cosa giocare in Newell's Old Boys-Tigre© EPA
2 min

Sempre venerdì, subito dopo Central Cordoba-Union Santa Fe, sarà il turno di Newell's Old Boys-Tigre (che militano anche loro nel gruppo A) ma qui si può subito fare una distinzione netta.

Pochi gol in vista? Cosa dicono le quote

La compagine di casa è una delle poche che non rientra nel mucchione che punta ai playoff (attualmente è penultima anche se, tra... sè e l’ottavo posto, ultimo utile per gli spareggi, ci sono solo 5 lunghezze di distanza) mentre quella ospite ha soltanto un punto in meno rispetto al quartetto di testa.

Gli Old Boys hanno realizzato solo 9 reti e ne hanno incassate ben 17 mentre il Tigre è andato in rete 10 volte raccogliendo il pallone nella propria porta soltanto in 8 occasioni (una delle 5 migliori difese della competizione).

Il Newell's può vantare una sola vittoria nelle ultime 10 giornate mentre i suoi avversari sono andati ko soltanto una volta negli ultimi 7 turni (e sono reduci da 6 Under 2,5 di fila).

Proprio l’Under 2,5 sembra l’esito più adatto anche per questa sfida: un esito quotato a 1.37 da Cplay e Begamestar, a 1.33 invece da BetFlag e Planetwin.

© RIPRODUZIONE RISERVATA