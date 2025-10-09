Pronostico Isole Far Oer-Montenegro: non è un match di cartello ma che quote!

Non rientra certo tra le partite di cartello ma stasera il programma propone anche un Isole Far Oer-Montenegro che, a differenza di altre sfide, presenta molte incertezze e, di conseguenza, anche delle quote abbastanza interessanti.
Match che finisce in parità? Le migliori quote del pareggio
La prima cosa che vale la pena sottolineare riguarda la classifica dove, con Croazia e Repubblica Ceca in testa nel girone con 12 punti ciascuna, sia le FaerOerne che il Montenegro (entrambe hanno 6 punti) non sembra possano ambire a uno dei due posti utili per andare al Mondiale.
Però in questo gruppo L sono state finora disputate, complessivamente, 12 partite e nessuna di esse si è chiusa con un pareggio.
Sono 4 le reti fin qui messe a segno sia dagli isolani che dall’undici slavo (5 però al passivo per gli uni, 9 per gli altri) e all’andata il Montenegro si è imposto per 1-0.
Si parte doverosamente con l’Under 2,5 ma strizzando anche l’occhio al segno X. Uno sguardo alle quote associate a questi due esiti, in particolar modo al secondo.
L'Under 2,5 è offerto a 1.54 da Cplay e Begamestar, a 1.53 da Bwin, a 1.52 da LeoVegas. Il segno X si può giocare a 3.20 su Cplay e Begamestar, a 3.10 su BetFlag, a 3.05 su LeoVegas.