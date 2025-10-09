Pronostico Germania-Lussemburgo, tanti gol a Sinsheim? Le quote del match

Tutto esaurito alla PreZero Arena di Sinsheim per Germania-Lussemburgo . La sfida, valevole per la 3ª giornata del gruppo A delle qualificazioni Mondiali , vede i tedeschi favoriti per distacco contro una nazionale che ha zero punti dopo le prime due partite, pur avendo retto per un tempo (il primo) contro Nord Irlanda e Slovacchia.

Comparazione quote: esito Over 3,5

Strada subito in salita dunque per il selezionatore del Lussemburgo Strasser, che ha preso il posto di Holtz poco prima dell’inizio di queste qualificazioni. Una svolta epocale: Holtz era in carica da ben 15 anni!

In salita si era fatta anche la strada della Germania, sorprendentemente sconfitta al debutto dalla Slovacchia. Tre ko di fila la Germania non li rimediava da marzo, poi Nagelsmann ha rivisto la luce grazie al 3-1 inflitto dai suoi all’Irlanda del Nord.

Sarà la prima volta con la nazionale tedesca per Nathaniel Brown, difensore dell’Eintracht, mentre le speranze di goleada poggiano sulle spalle di Nick Woltemade, neo bomber del Newcastle che con i Magpies ha timbrato il cartellino nelle ultime tre partite di Premier League.

La Germania conosce bene il compito da volgere: vincere e segnare il più possibile. Per la “lode” serve anche il clean sheet, che Wirtz e compagni non fanno registrare da ben sette partite consecutive.

Nelle ultime sette partite interne della Germania si è registrata una media di 4 gol a partita. L’esito da provare è quindi l’Over 3,5, dalla quota anche decisamente interessante.

L'ipotesi che Germania-Lussemburgo finisca con almeno quattro gol vale 1.70 per Cplay e Begamestar, 1.73 per Bet365 e Snai.