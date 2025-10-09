Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pronostico Irlanda del Nord-Slovacchia: più di un "problema" per Calzona...

Lobotka ko e l'Armata bianco-verde in casa sta volando. Le quote del match? Equilibrate
Pronostico Irlanda del Nord-Slovacchia: più di un "problema" per Calzona...© Getty Images
2 min

Lo scorso 4 settembre la Slovacchia ha compiuto una vera impresa: 2-0 alla Germania. Una prova maiuscola, a dispetto di quella offerta pochi giorni dopo contro Lussemburgo, battuto 1-0 (al 90’) con enorme sofferenza.

Almeno una non segna? Ecco le quote del No Goal

Fatto sta che la nazionale allenata da Francesco Calzona guida con 6 punti la classifica del gruppo A, con Irlanda del Nord e Germania che inseguono a 3. Il tecnico italiano deve fare i conti con qualche assenza pesante (vedi il “napoletano” Lobotka) nel match, davvero molto importante, in casa dell’Irlanda del Nord a Belfast.
La cosiddetta “Armata bianco-verde” manca alla fase finale di un Mondiale dal 1986 ed è decisa a giocarsi le sue chances, almeno per quanto riguarda il secondo posto.
In casa, dato che merita risalto, i nordirlandesi sono imbattuti da sette partite: sei vittorie, tutte senza subìre gol, più un pareggio. Nei tre scontri diretti ufficiali tra le due nazionali, però, ha sempre trionfato la Slovacchia che ha realizzato 2 gol esatti in ciascun match.
Per le quote il match non ha un chiaro favorito, anche se all’1 dell’Irlanda del Nord viene assegnato un premio inferiore (pari circa a 2.50) rispetto a quello previsto per il segno 2 (2.90).
Più No Goal che Goal, dovendo sbilanciarsi. In sei delle ultime sette partite giocate dagli slovacchi, infatti, almeno una delle due nazionali è rimasta a secco.

Il No Goal è quotato a 1.70 da Cplay, Begamestar e Lottomatica, il Goal invece rende mediamente 2.05 volte la posta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA