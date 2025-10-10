L'Italia Under 21 batte la Svezia? Quote e pronostico

Italia Under 21, ecco a quanto è quotata la vittoria sulla Svezia

Protagonista della giornata anche l’Italia di Silvio Baldini che, dopo aver vinto le prime due esibizioni (2-1 al Montenegro e 1-0 alla Macedonia del Nord) punta al tris contro la Svezia nel tentativo di restare al comando del gruppo E sperando, magari, che la Polonia (anch’essa prima con 6 punti) commetta un passo falso contro il Montenegro. Un Montenegro che, come si diceva un attimo fa, è stato battuto dagli Azzurrini ma che, a sua volta, nell’ultimo turno ha superato con un rotondo 2-0 proprio la Svezia.

Un risultato che, per la proprietà transitiva, dovrebbe concedere all’Italia la consapevolezza che anche il terzo impegno di queste qualificazioni è alla sua portata.

Vale la pena aggiungere che, se si esclude il ko con il Montenegro, la Svezia Under 21 ha sempre realizzato almeno una rete nelle 9 esibizioni precedenti (amichevoli comprese) anche se il rendimento non è stato troppo brillante (2 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte).

Gli Azzurrini segnano invece, ininterrottamente, da 16 incontri consecutivi nei quali si contano però 8 vittorie, 7 pareggi e un solo ko (in amichevole con l’Olanda). Nell’insieme (e in sintonia con le quote) il segno 1 ci può senz’altro stare: quota 1.73 su Cplay e Begamestar, 1.67 su 888Sport, 1.62 su LeoVegas.