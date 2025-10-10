Kosovo-Slovenia, pronostico incerto: ecco i consigli su cosa giocare

Ne ha prese 4 (di reti) all’esordio per mano della Svizzera ma ne ha poi rifilate 2 alla Svezia così da rimettere, almeno in parte, le cose a posto.

Partita con molti gol a Pristina? Cosa dicono le quote

Morale? La situazione nel gruppo B si presenta assai incerta con il Kosovo che, considerato probabilmente alla vigilia come fanalino di coda, presenta la sua candidatura per uno dei due posti che valgono il viaggio al prossimo Mondiale.

Per capire se questa è una reale ambizione oppure un fuoco di paglia non c’è necessità di attendere a lungo. Stasera a Pristina l’undici kosovaro attende la Slovenia che, al momento, è più dietro in classifica.

Sesko e compagni hanno rimediato un punto contro la Svezia al debutto ma sono poi stati sistemati per le feste dalla Svizzera che ha rifilato loro un sonoro 3-0.

Il cammino recente del Kosovo è sicuramente brillante (si contano 2 ko nell’arco delle ultime 10 esibizioni) anche se, è doveroso sottolinearlo, gli avversari sono sempre stati molto abbordabili.

La Slovenia vanta invece 3 sole vittorie nello stesso arco di partite (contro avversari assai modesti) senza aver mai brillato contro le nazionali più qualitative. L’entusiasmo dei padroni di casa potrebbe fare la differenza ma, piuttosto che sul segno 1 (a 2.30 su Cplay, Begamestar e Betsson), si potrebbe provare a guardare in direzione del Goal e/o dell’Over 2,5.

Il Goal vale 1.88 per Cplay e Begamestar, 1.85 per Snai.

L'Over 2,5 si può giocare a 2.12 su Cplay e Begamestar, a 2.10 su Bwin e Sisal.